Asgari Ücret Zammıyla Birlikte Site Aidatlarına da Zam Gelecek



Yeni yıla sayılı günler kala apartman ve sitelerde aidat zamları konuşulmaya başlandı. Kiralarla yarışan aidatlar hem ev sahiplerini hem de kiracıların bütçesini zorluyor.



Sitelerde en büyük gider kalemleri arasında güvenlik, temizlik, bakım-onarım çalışmaları, peyzaj gibi hizmetler yer alıyor.





İlçelere Göre Ortalama Aidat Ücretleri

• BEŞİKTAŞ: 3.880 TL

• ETİLER: 2.300 TL

• ŞİŞLİ: 1.638 TL

• ÜSKÜDAR: 894,57 TL

• MALTEPE: 605,62 TL

• KADIKÖY: 549,75 TL

Beşiktaş'ta ortalama site aidatı 3 bin 880 lira, Etiler'de 2 bin 300 lira, Şişli'de ise Bin 638 lira, Anadolu Yakası'nda ise site aidatları bir nebze daha düşük. Üsküdar'da 894 lira olurken Maltepe'de 605 lira, Kadıköy'de ortalama bir sitenin aidatı ise 550 lirayı buluyor. Asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte bu rakamlar değişecek.



Apartman ve aidatlarda kira artışlarındaki gibi yüzde 25 yasal sınırlama yok. Ancak 2024 yılı içerisinde Meclis Genel Kurulu'ndan sitelere ilişkin yasal düzenlemenin kanunlaşması bekleniyor.