Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Kulislerden bilgi sızdı

Milyonlarca çalışan 2025 asgari ücret zammını beklioy. Aralık ayının ilk haftasında görüşmeler başlayacak. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Mert Sagit Mert Sagit
Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Kulislerden bilgi sızdı
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantısını Aralık ayının ilk haftasında yapması bekleniyor. Şimdiden asgari ücrete yapılacak zamla ilgili tahminler ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Ocak ayında 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücrete 2025'te ne kadar zam yapılacağı ise merak konusu.

2025 yılı asgari ücret zammı için komisyonun kararı Aralık ayı başında açıklanacak. TBMM'nin yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte, asgari ücrete yapılacak zam oranı yeniden gündeme geldi. Orta Vadeli Program'a göre, 2024 sonu için enflasyon tahmini yüzde 41,5 olarak öngörülüyor. Bu yıl ara zam yapılmadığı için beklentiler yüksek.

Asgari ücrete yüzde 25-30 civarında zam yapılabileceği konuşulurken, kulislerde bu oranın yüzde 36-37 olabileceği belirtiliyor. Bu durumda, asgari ücrete 6 bin 100 ila 6 bin 200 TL arasında bir artış yapılması söz konusu olabilir.

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