Asgari ücretle ilgili sıcak gelişme! İlk toplantı tarihi belli oldu

2025 yılında geçerli olacak asgari ücretle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirleme kapsamında gerçekleştireceği ilk toplantıyı 10 Aralık Salı günü yapacak.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Asgari ücretle ilgili sıcak gelişme! İlk toplantı tarihi belli oldu
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2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret miktarı aralık ayında belli olacak.

Yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarında takvim netleşti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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