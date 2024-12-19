Asgari ücretle ilgili son dakika açıklaması! Görüşmelerdeki Ramazan Ağar konuştu

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde başladı.

Komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği toplantıda, işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapıyor.

Komisyonun 5 kişilik işçi heyetinde aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu yer alıyor.

Toplantıda, işçi ve işveren kesimlerinin asgari ücrete ilişkin tekliflerini komisyona sunması bekleniyor.

RAMAZAN AĞAR'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı öncesinde açıklama yaptı.

Ramazan Ağar, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak asgari ücrete ilişkin değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Ramazan Ağar, 3'üncü komisyon toplantısının ardından tekrar değerlendirme yapacaklarını belirterek, "Değerlendirmenin sonucunda bir yere varılacak mı varılmayacak mı onu mutlaka tartışacağız." diye konuştu.

Asgari ücreti belirlemek için son aşamaya gelindiğini hatırlatan Ramazan Ağar, "Milleti bu kadar beklentiye sokmanın gereği yok. Bir an önce bunun sonuçlanmasını istiyoruz. Hükümet ve işverenlerin yaklaşımları samimi gelirse tahmin ediyorum kısa süre içerisinde sonuçlandırırız. İnşallah hayırlısı olur." değerlendirmesini yaptı.

Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki 4 işçinin tekliflerini sunup sunmadığına ilişkin soru üzerine, "Her şeyimiz hazır, karşı tarafa göre tavrımızı alacağız. Biz görüştük, her şey baştan hazır bugün de görüşeceğiz. İnşallah sonuca bağlarız." cevabını verdi.