MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Terörist Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Kamışlı bölgesinde önemli bir operasyona imza attı. Operasyonda, terör örgütü PKK/PAJK'nın sözde sorumlusu "Nesrin Amed" kod adlı Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Terörist Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik kritik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, terör örgütü PKK/PAJK'ye büyük bir darbe indirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Kamışlı bölgesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü PKK/PAJK'nın sözde sorumlusu "Nesrin Amed" kod adlı Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Terörist Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi - Resim : 1

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına 14 yaşındayken katılan terörist Kızılkaya, Türkiye, Irak ve Suriye’de gerçekleştirdiği silahlı terör eylemleri sebebiyle hedef listesine alındı.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Terörist Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi - Resim : 2

MİT tarafından uzun süredir takip edilen terörist Kızılkaya, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Terörist Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi - Resim : 3

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Terörist Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi - Resim : 4

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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