Asgari Ücrette Tek Zam Sinyali! Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili yöneltilen bir soruya, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Bakan Işıkhan'ın konuşması şu şekilde: