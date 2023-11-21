Asgari Ücrette Tek Zam Sinyali! Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacağının sinyalini verdi. Bakan Işıkhan, "Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücrette Tek Zam Sinyali! Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklama
Editör: Uğur Çam
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili yöneltilen bir soruya, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" şeklinde yanıt verdi. 

Bakan Işıkhan'ın konuşması şu şekilde:

- 31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü.
Bakan Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması!Bakan Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması!Ekonomi
# çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı # Asgari ücret
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