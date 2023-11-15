Bakan Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması!

2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Aralık ayında başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kritik bir açıklama geldi.

"Çalışanlarımızı Enflasyona Ezdirmemek Bizim İçin En Temel İlke Olacak"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücret ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçiye yer vereceklerini duyurmasıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Işıkhan, aralık ayında işçi ve işveren temsilcilerini davet ederek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacaklarını söyledi. Işıkhan, şunları kaydetti: