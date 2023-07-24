Atakey Patates’in halka arzı açıklandı

Vatandaşlar, Atakey Patates halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Atakey Patates halka arz ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak? Atakey patates halka arzda kaç lot pay alınabilecek? sorularını merak ediyor. İşte detaylar…

Atakey Patates’in TFI TAB Gıda Yatırımları bünyesindeki 28.2 milyon TL nominal değerli hisseleri 39.5 TL fiyatla halka arz edildi. Halka arzın toplam tutarı 1.1 milyar TL oldu.

Şirket, 19-20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde halka arz oldu ve halka açıklık oranı %20.34’e ulaştı.

Halka arzın aracısı İş Yatırım, KAP’a yaptığı açıklamada, halka arza 4.97 kat talep toplandığını ve payların %80’inin yurt içi bireysel, %20’sinin yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtıldığını bildirdi.

Şirketin hisselerinin Borsa İstanbul’un onayıyla 27 Temmuz’da borsada işlem görmeye başlaması planlanıyor.

• ATAKP halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.

• ATAKP halka arzında payların yüzde 20,34'i halka açık olacaktır.

• Atakey Patates halka arzı ''ATAKP'' kodu ile borsada olacak.

• ATAKP halka arzında fiyat ''39,50'' Lira olacak.

• ATAKP şirketi 28,224,000 lot veriyor.

ATAKEY PATATES FAALİYETLERİ NEDİR?

Atakey Patates Gıda, Türkiye’nin en büyük üretim kapasiteli patates fabrikalarından biri. Şirket, ileri teknoloji makinelere ve saatlik yaklaşık 30 ton hammadde işleme kapasitesine sahip olup hijyen standartlarına uygun, profesyonel ve kaliteli üretim yapıyor. Atakey Patates Gıda, Türkiye donuk parmak patates tüketiminin %20’sini kendi tesisinde üretmektedir. Atakey tesisi, TFI çatısı altındaki hızlı servis restoranlarının (Burger King, Popeyes, Arby’s, Usta Dönerci ve Sbarro) dondurulmuş parmak patates ihtiyacını karşılamaktadır.

Kaynak: https://www.halkaarz.net/atakey-patatesin-halka-arz-tutari-aciklandi