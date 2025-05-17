ATM kullananlar dikkat: Ücret kesintisi başladı

Bu küçük kesinti, sık ATM kullananlar için rahatsızlık yaratıyor. Özellikle farklı bankalara ait kartlarla tek işlem yapmak isteyen kullanıcılar, bu ek ücret nedeniyle alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. Birçok kişi artık sadece kendi bankalarının ATM'lerini tercih ediyor.

Bankacılık yetkilileri, bu uygulamanın banka cihazlarının başka banka müşterileri tarafından kullanılması sonucu oluşan teknik ve hizmet maliyetlerini dengelemek amacıyla hayata geçirildiğini belirtiyor.

Öte yandan bazı kullanıcılar bu ücretin gereksiz olduğunu savunuyor. İşlem başına 27 kuruşluk kesinti küçük görünse de, genel memnuniyeti olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Uzmanlar, sürpriz masraflardan kaçınmak için bakiye sorgulama gibi işlemlerde mobil bankacılık ve diğer dijital kanalların tercih edilmesini öneriyor. Dijital platformlarda bakiye sorgulama işlemleri halen ücretsiz olarak devam ediyor. Ayrıca bankaların, tüm işlem ücretlerini önceden ve açıkça duyurma zorunluluğu bulunuyor.