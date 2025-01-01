ATM'den para çekenler dikkat: Yeni dönem başlıyor

Şu anda ATM'lerden günlük çekim limiti 10-15 bin TL arasında değişiyor, ancak bu limitin 15-20 bin TL seviyesine çıkarılması öngörülüyor. Yeni düzenleme ile büyük tutarlı nakit çekim işlemleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Sabah'ın haberine göre, bu değişikliğin bugün itibarıyla uygulanmaya başlanması bekleniyor.

Bankalar limit artışı için hazırlık yapıyor

Bazı bankalar, 2025 yılı itibarıyla 20 bin TL'ye kadar para çekme limiti uygulamaya geçmeyi planlıyor. Halen 15 bin TL limit uygulayan bankaların bu tutarı 20 bin TL'ye yükseltmesi bekleniyor. 10 bin TL sınırı olan bankaların ise limitlerini 15 bin TL'ye çıkarması tahmin ediliyor.

Kısa bir süre önce, ATM'lerden QR kod ile para çekme limitleri artırılmıştı. Bu yeni uygulama, özellikle hızlı ve kolay para çekim imkânı sağladığı için büyük ilgi gördü. Yeni limit artışı ise, nakit çekim işlemlerinde aynı kolaylıkla hızlı işlem yapılmasını sağlayacak.

Ayrıca, bazı bankalar, 20 bin TL ve altındaki nakit tutarlarının banka veznelerinden çekilmesine sınırlama getirmişti.