ATM'den para çekiminde sistem değişiyor: 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Banka ATM'lerinde yaşanan nakit sıkıntısı nedeniyle para çekme sorunları gündeme gelmişti. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla ATM sisteminde yapılacak değişiklikle para çekme limitleri yüzde 50 oranında artırılacak.

Mert Sagit Mert Sagit
ATM'den para çekiminde sistem değişiyor: 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek
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ATM'lerdeki bu düzenleme ile günlük para çekme limitleri, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 50 artırılarak daha geniş bir kullanım imkanı sunacak. Bankalarda daha önce 10, 20, 50 ve 100 TL'lik banknotların kullanımı sınırlandırılmıştı.

Bu karar sonrası limit sorunu yaşayan müşteriler sosyal medyada tepkilerini dile getirirken, bankalar da bu tepkilere yanıt olarak günlük çekim limitlerini yükseltme kararı aldı. Edinilen bilgilere göre, mevcut durumda 10 bin lira olan para çekme limiti, 2025'ten itibaren bankalara göre değişiklik göstermekle birlikte 20 bin liraya kadar çıkarılacak.

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