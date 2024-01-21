ATM'lerde yeni dönem! O paralar kabul edilmeyecek...

Eskiden ATM'lerden bozuk para dahi alabilirken, şimdi 10 TL'lik banknotlar da tarihe karışıyor.

Yaşanan yüksek enflasyon ortamı, önce madeni paraların inceltilmesine sonra da ATM'lerden yavaş yavaş küçük banknotların kalkmasına neden oluyor.

10 TL'NİN ALIM GÜCÜ KAYBOLDU

Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu, banka ATM'lerinde 10, 20, 50, 100 ve 200 TL'lik paralar için 5 ayrı slot olduğunu belirterek, son zamanlarda çok sayıda 200 liranın kullanılması ve 10 TL'nin alım gücünün tamamen kaybolması nedeniyle bankalarda kritik bir değişikliğe gidildiğini kaydetti.

'PARA YETİŞMİYOR'

Birçok banka, ATM kanalından yapılacak para yatırma ve çekme işlemleri için 10 liralık banknotların kullanımını kapatırken, 10 TL için ayrılan slotları da 200 liralık paralara yönlendirdi. Söz konusu uygulamanın ilerleyen dönemde daha da artacağını belirten Babuşçu, yapılan değişiklik için "Çünkü başta türlü para yetişmiyor" dedi.