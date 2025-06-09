Avrupa endeksleri kırmızıya büründü: Yatırımcılar temkinli

Avrupa’nın önde gelen borsalarında haftanın ilk işlem günü negatif bir tabloyla açıldı. Küresel piyasalarda büyümeye ilişkin endişelerin gölgesinde kalan yatırımcılar, temkinli ve satış odaklı hareket etmeye başladı.

Stoxx Europe 600 endeksi %0,1 gerileyerek 553,1 puana düştü.

Almanya DAX 40 endeksi %0,4 kayıpla 24.205,2 puandan işlem görüyor.

İtalya FTSE MIB 30 endeksi %0,2 azalışla 40.507 puana geriledi.

Fransa CAC 40 endeksi %0,2 kayıpla 7.788,9 puan seviyelerinde bulunuyor.

İngiltere FTSE 100 %0,1 düşüşle 8.833,9 puanda seyrederken,

İspanya IBEX 35 %0,1 kayıpla 14.225,9 puanda işlem görüyor.

ABD’NİN KORUMACI POLİTİKALARI PİYASAYI BASKILIYOR

Piyasalardaki temkinli duruşun ardında, ABD yönetiminin korumacı ticaret politikaları ve gümrük tarifelerinin küresel ticaret üzerindeki potansiyel etkilerine dair süregelen endişeler yer alıyor. ABD-Çin ticaret ilişkilerinde yeniden alevlenen gerilim, yatırımcıların güvenli liman arayışlarını tetiklemeye devam ediyor.

Bugün Londra'da yapılması beklenen ABD-Çin ticaret görüşmeleri, piyasaların ana odak noktalarından biri haline geldi. Uzmanlar, görüşmelerde verimli bir zemin oluşmaması durumunda küresel ekonomik yavaşlama riskinin daha da belirginleşeceğini belirtiyor.

Çin ve Japonya’da açıklanan zayıf makroekonomik veriler, dünya genelinde büyüme üzerindeki baskının sürdüğüne işaret etti. Bu veriler, özellikle sanayi üretimi ve dış ticaret dengesinde düşüş eğilimiyle dikkat çekti. Bu gelişmelerin, Avrupa piyasalarında kırılganlığı artıran en önemli faktörlerden biri olduğu değerlendiriliyor. Küresel büyüme dinamiklerine dair sinyallerin negatif yönde olması, Avrupa hisselerinde satış baskısını artırıyor.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER TETİKLEYİCİ OLUYOR

Bölgedeki jeopolitik gündem de yatırımcılarda ek belirsizlik unsuru yaratıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin bugün Londra'da yapacağı konuşmada, hava ve füze savunma harcamalarında %400’lük bir artış ihtiyacına dikkat çekeceği ve bu konunun Lahey’deki zirvede öncelikli gündem olacağı bildiriliyor.

Bu tür açıklamaların, savunma sektöründe kısa vadeli fırsatlar yaratabileceği, ancak genel piyasa görünümünü baskılayabileceği ifade ediliyor.

Analistler, yatırımcıların bugünkü en önemli ekonomik veri olarak ABD'de açıklanacak toptan stoklar verisine odaklandığını belirtiyor. Bu verinin, ABD ekonomisinin arz-talep dengesi hakkında fikir vermesi ve önümüzdeki dönem enflasyon baskılarını şekillendirmesi açısından önemli olduğu vurgulanıyor.