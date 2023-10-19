Ayçiçeğini Kuraklık Vurdu! Hasatta Verim Kaybı

Edirne'de bu yıl 1 milyon 210 bin, Tekirdağ'da 1 milyon 600 bin, Kırklareli'nde ise 1 milyon 100 bin dekarlık alanda ayçiçeği ekimi yapıldı, bölgede hasat tamamlandı.

Trakya'da Kuraklık Ayçiçeği Hasatını Vurdu

Trakya çiftçisi bu yıl verim ve kalite açısından son dönemlerin en düşük üretim sezonlarından birini yaşadı. Bazı tarlalarda bitkinin gelişememesinden dolayı hasat dahi yapılamadı. Bölgede kışın başlayan, yaz aylarında da süren kuraklık ve aşırı sıcaklar verimi olumsuz etkiledi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, verim kaybından dolayı üreticinin zarar ettiğini söyledi. Verim kaybı bölgesel olarak değişmekle birlikte yüzde 25 ila yüzde 75 arasında kaldı.