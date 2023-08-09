Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu?

İETT toplu ulaşım ücret tarifelerine göre tam bilet 9.90’dan 15 TL’ye çıkarken, öğrenci bileti 4.83 TL’den 7.31 TL’ye çıkarıldı. Taksilerin ise açılış ücretine yüzde 51.52, indi-bindi ücretine ise yüzde 75 zam yapılırken, taksilerde uygulanan minimum ücret ise 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı. İşte, İETT zammının uygulanmaya başlanacağı tarih...

İETT YENİ ZAMLI TARİFE

İBB, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşıma zam gündemi için olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, İstanbul’da toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. Yeni yapılan artışla birlikte taksilerin açılış ücreti 12.65 TL’den, 19.17 TL’ye, kilometre başına ücret ise 8.51 TL’den 12.89 TL’ye, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti ise 40 TL’den yüzde 75’lik artışla 70 TL’ye çıkarıldı.

Toplu ulaşımda kullanılan İstanbul kart tam bilet ücreti ise 9.90 TL’den 15 TL’ye, öğrenci bileti 4.83 TL’den 7.31 TL’ye çıkarken, Mavi Kart aylık fiyatı, tam 777 TL’den 1.177 TL’ye, öğrenci ise 140 TL’den 212 TL’ye çıkarıldı.

Marmaray’da en uzun mesafe ücreti 33.19 TL olurken, Metrobüs en uzun mesafe ücreti de 14.69 TL’den 22.25 TL’ye yükseltildi.

AYLIK ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR OLDU?

Kabul edilen zam teklifi kapsamında; tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

ZAMLI TARİFE NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLANACAK?

Yeni fiyatlar toplu ulaşımda 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde 14 Ağustos Pazartesi günü uygulamaya konulacak.