Bağ-Kur Tescil Mağdurları Yeni Bir Yasal Düzenleme İstiyor

Emeklilik tarihi uzayan yüzlerce kişi mağdur.



Yüz bini aşkın kişi BAĞ-KUR Tescil Mağduru. 2000 yılı öncesi vergiye kayıtlı esnafın o zaman ki yönetmelik gereği, BAĞ-KUR kaydının yapılması gerekirken, yapılmadı. Üstelik hükümet bu sorunun çözülebileceğine işaret etmişti.



Mağduriyetin ortadan kalkması için 4 Ekim 2000 tarihinden önceki vergi kayıt tarihlerinin esas alınmasını sağlayacak yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var.



Mağdurlar, borçlarını yatırdıklarında önemli kaynak oluşacağı görüşünde.



Sosyal medyada da platform kuran BAĞ-KUR Tescil Mağduru yüzlerce kişi seslerini yetkililere duyurmak istiyor.



