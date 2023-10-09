Bağ-Kur Tescil Mağdurları Yeni Bir Yasal Düzenleme İstiyor

Yüz bini aşkın kişi BAĞ-KUR Tescil Mağduru. 4 Ekim 2000 tarihinden önceki vergi kayıt tarihlerinin esas alınmasını sağlayacak yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Yetkililere seslenen mağdurlar BAĞ-KUR tescil kaydı hakkının verilmesini talep ediyor.

Bağ-Kur Tescil Mağdurları Yeni Bir Yasal Düzenleme İstiyor

Emeklilik tarihi uzayan yüzlerce kişi mağdur.

Yüz bini aşkın kişi BAĞ-KUR Tescil Mağduru. 2000 yılı öncesi vergiye kayıtlı esnafın o zaman ki yönetmelik gereği, BAĞ-KUR kaydının yapılması gerekirken, yapılmadı. Üstelik hükümet bu sorunun çözülebileceğine işaret etmişti.

Mağduriyetin ortadan kalkması için 4 Ekim 2000 tarihinden önceki vergi kayıt tarihlerinin esas alınmasını sağlayacak yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var.

Mağdurlar, borçlarını yatırdıklarında önemli kaynak oluşacağı görüşünde.

Sosyal medyada da platform kuran BAĞ-KUR Tescil Mağduru yüzlerce kişi seslerini yetkililere duyurmak istiyor.

# bağkur # SSK
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