Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış olacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tv100 kanalında katıldığı programda elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, önümüzdeki birkaç ay içinde elektrik ve doğal gazda herhangi bir zam yapılmasının planlanmadığını söyledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış olacak mı?
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Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanında yeni bir döneme girdiğini belirterek, “Türkiye, 2016’da ortaya konan Milli Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda ilerliyor. Bugün dünyanın altıncı büyük filosuna sahibiz. Osman Gazi yüzer üretim platformumuz ikinci faz üretimi gerçekleştirecek. İlk fazda 9,5 milyon metreküp olan günlük üretime 10-10,5 milyon metreküp daha ekleyeceğiz” dedi.

Çin ile enerji alanında bir iş birliği yapıldığını aktaran Bayraktar, “2028 yılında yeni bir yüzer üretim platformu daha devreye girecek. Bununla birlikte günlük doğal gaz üretimimizi 20 milyon metreküp daha artırarak 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin halihazırda doğal gaz ihtiyacının yüzde 15’ini kendi üretimiyle karşıladığını belirten Bayraktar, yurtdışındaki arama ve üretim faaliyetlerinin artırılmasıyla bu oranın yükseleceğini kaydetti. Gabar’daki petrol ve Karadeniz’deki doğal gaz üretiminin ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolarlık katkı sağladığını da vurguladı.

Bayraktar, enerji desteklerine ilişkin olarak da, “Elektrik abonelerinin yüzde 97’sinin faturaları destekleniyor. Vatandaşın ödediği faturanın ortalama yüzde 54’ünü devlet karşılıyor. Son iki yılda toplam 9 milyar liranın üzerinde destek sağlandı. 2025’te elektrik ve doğal gazdaki toplam desteğin 600 milyar lirayı aşması bekleniyor” dedi.

Zam beklentilerine ilişkin de açıklama yapan Bayraktar, “Bu yaz elektrik fiyatlarında bir düzenleme planlanmıyor. Doğal gaz tarafında uzun süredir düzenleme yapılmadı, destek oranı yüzde 70’lere ulaştı. Doğal gazı yeniden değerlendirebiliriz ama önümüzdeki bir iki ay içinde bir zam görünmüyor” dedi.

Suriye’ye yapılan enerji ihracatına da değinen Bayraktar, ülkede günlük sadece 1700 megavat elektrik üretildiğini, Türkiye’nin ise hali hazırda Suriye’ye 280 megavat elektrik ihraç ettiğini söyledi. “İlk etapta bu kapasiteyi artırmak istiyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde 280 megavatı 360 megavata çıkaracak bir planlamamız var” diyen Bayraktar, Suriye’deki santrallerin yenilenmesi için Türk şirketlerinin proje yürüttüğünü ve doğal gaz sevkiyatı planlandığını açıkladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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