Bakan Şimşek tahsil edilemeyen vergi boru miktarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devlete kesinleşen vergi borcu ve cezası olan 36 bin 806 mükellefin bugün ilan edileceğini belirterek, "Bu mükelleflerin 30 bin 696'sının borcunun tahsil kabiliyeti yok. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira ancak tahsil kabiliyeti olmayan alacak tutarı da 812,8 milyar lira, bu alacakların yüzde 88,8'inin tahsilat imkanı bulunmuyor" dedi.

Bakan Şimşek, devlete vergi borcu olanları açıklama kararı aldıklarını anımsatarak, 5 milyon liradan fazla vergi borcu olanların bugün Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde ilan edileceğini bildirdi. Borçlu mükellefleri iki liste halinde açıklayacakları bilgisini veren Şimşek, ilk listede ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen vergi ve cezaları, ikinci listede de vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarının kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

KESİNLEŞEN VERGİ CEZALARI 53 MİLYAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kesinleşen tarhiyatlar listesinde 2.464 mükellefin yer aldığını ve bunların toplam vergi ve ceza borcunun 53 milyar lira olduğunu açıkladı. Bu mükelleflerin 419'u gerçek kişi, 2.045'i ise tüzel kişi olarak kaydedildi. Listede bulunanların 299'unun aktif olduğunu ve toplam mükellef sayısının yüzde 12,1'ini oluşturduğunu belirten Şimşek, bu gruba ait kesinleşen vergi ve ceza tutarının 6,3 milyar lirayı bulduğunu ifade etti. Ayrıca, terk mükellef sayısının 2.165 olduğunu ve bu grubun borçlarının 46,6 milyar lira olduğunu vurguladı.

Şimşek, listede bulunanların direkt olarak "vergi borçlusu" olarak adlandırılamayacağını belirterek, burada yer alanların vergi beyanlarında eksiklikler bulunan, beyanname vermeyen veya haksız yere vergi iadesi alan mükellefler olduğunu ifade etti. Kesinleşen tarhiyatların ödenmiş olmasının açıklama yapmaya engel olmadığını kaydeden Şimşek, bu liste ile diğer borçlu listelerinin karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, listede yer alan mükelleflerin çoğunun gerçek bir faaliyeti bulunmadığını, sahte belge düzenleme ve vergi kaçırma gibi amaçlarla kurulan işletmeler olduğunu belirtti. Şimşek, 2.464 mükelleften 1.752'sinin bu türden olduğunu ve bu gruba ait kesinleşen vergi ve ceza tutarının 42,9 milyar lira ile toplam tutarın yüzde 81,1'ini oluşturduğunu söyledi. Bu tutarın tahsilinin mümkün olmadığını, çünkü bu işletmelerin iflas etmiş veya hiç mal varlığı bulunmayan yapılar olduğunu vurguladı. Bu tür işletmelerin genellikle mal varlığı olmayan kişiler adına açıldığını ve amaçlarına ulaştıktan sonra kaybolduğunu ifade etti.

'YAPAY ZEKADAN YARARLANIYORUZ'

Sahte belge düzenleyerek haksız kazanç sağlayan bu tür işletmelerle mücadele için muhtelif yasal düzenlemeler yaptıklarını ancak bazılarının Anayasa Mahkemesince iptal edildiğini belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı: