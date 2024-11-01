Vergi borcu listesi açıklandı! Aralarında ünlü isimler de var

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini yayımladı. Listenin 39. sırasında Cem Uzan da bulunuyor.

Devlete kesinleşen 5 milyon liradan fazla vergi borcu ve cezası olan 36 bin 806 mükellef bugün ilan edildi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı listede, iş insanı ve siyasetçi Cem Uzan da bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün yaptığı açıklamada, "kesinleşen tarhiyatlar" listesinde 2 bin 464 mükellefin yer aldığını ve bunların kesinleşen vergi ve cezalarının toplamının 53 milyar lira olduğunu aktarmıştı.

Şimşek, "Bu mükelleflerin 419’u gerçek kişi, 2 bin 45’i tüzel kişi. Listede yer alan mükelleflerin 299'u faal ve toplam mükelleflerin yüzde 12,1'ini oluşturuyor. Bunlar adına kesinleşen vergi ve ceza tutarı 6,3 milyar lirayı buluyor. Terk mükellef sayısı ise 2 bin 165. Bunlar adına kesinleşen vergi ve cezalar ise 46,6 milyar lira oldu" demişti.