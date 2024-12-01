Bakan Şimşek: Türkiye ticaret anlaşmalarıyla dirençli olacak

Şimşek, TRT World Forum 2024’ün kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, ticaretteki olumsuz gelişmelerin yanı sıra artan korumacılıkla ilgili uyarılarda bulundu.

KORUMACILIK KÜRESEL TİCARET İÇİN RİSK TEŞKİL EDİYOR

Şimşek, küresel ticaretin, özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının etkisiyle daraldığını ve bunun dünya ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti. Artan tarifelerin, gelişmekte olan ülkeleri zorlayacağını vurgulayan Bakan, Türkiye’nin ise güçlü ticaret anlaşmalarıyla bu tehditlere karşı dayanıklı olacağını söyledi. Türkiye’nin 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşması bulunduğunu ve bunun toplam ihracatın %62’sini kapsadığını belirtti.

TÜRKİYE’NİN BORÇLULUK ORANI DÜŞÜK

Bakan Şimşek, Türkiye’nin toplam borçluluk oranının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ortalamalarına göre düşük olduğunu da dile getirdi. Bu durumun, Türkiye’nin ekonomik direncini güçlendirdiğine dikkat çeken Şimşek, ülkedeki borçluluk oranının %99 olduğunu, gelişmekte olan ülkelerde ise bu oranın %245 olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’NİN DEMOGRAFİK AVANTAJLARI VE SAVUNMA SANAYİ

Türkiye’nin demografik potansiyelinin güçlü olduğunu ifade eden Bakan, kadınların iş gücüne katılım oranını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir oyuncu haline geldiğini ve savunma sanayi ihracatında önemli bir başarı yakaladığını vurguladı.

YAPISAL REFORMLARLA GÜÇLÜ BÜYÜME HEDEFİ

Şimşek, Türkiye’nin yapısal reformlar, yapay zeka ve verimlilik alanlarında attığı adımlarla büyüme potansiyelini artıracağını sözlerine ekledi.