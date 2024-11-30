Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu: Listede şaşırtıcı yerler var

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan son nüfus verileri, en kalabalık ilçeleri gözler önüne serdi. Sıralamada yer alan bir ilçe ise nüfusuyla tam 57 ili geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu: Listede şaşırtıcı yerler var
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre 85 milyonu aşan ülke nüfusunun önemli bir bölümü, büyükşehirlere sıkışmış durumda. 

TÜİK'in verilerine göre İstanbul'un Esenyurt ilçesi 57 ili geride bırakarak listenin ilk sırasında yerini aldı. İkinci sırada Gaziantep'in Şahinbey ilçesi, üçüncü sırada ise Ankara'nın Çankaya ilçesi bulunuyor.

10 - İstanbul / Ümraniye - 723 bin 760

9 - İstanbul / Pendik - 743 bin 774

8 - Adana / Seyhan - 787 bin 771

7 - İstanbul / Küçükçekmece - 792 bin 30

6 - Gaziantep / Şehitkamil - 867 bin 193

5 - Bursa / Osmangazi - 885 bin 273

4 - Ankara / Keçiören - 923 bin 404

3 - Ankara / Çankaya - 937 bin 546

2-  Gaziantep / Şahinbey - 939 bin 497

1-  İstanbul / Esenyurt - 978 bin 117

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