Bakan Şimşek’ten ekonomiye dair kritik açıklama: Verileri değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılının ikinci çeyreğine ait büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

Türkiye ekonomisi, yıllık bazda yüzde 4,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik bazda ise yüzde 1,6 büyüme kaydetti. Bakan Şimşek, rakamların uygulanan ekonomik programın başarısını net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Şimşek, “İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin katkısıyla yıllık büyümedeki artış ve dezenflasyonun sürmesi, uyguladığımız programın başarısını göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın detaylarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. “Güçlü Orta Vadeli Programımız, fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artırmayı hedeflemektedir” dedi.

VERİLERİN AYRITNILARI

Türkiye ekonomisi 2025’in ikinci çeyreğinde yıllık %4,8 büyürken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik büyüme %1,6 oldu. İlk yarıda yıllık büyüme %3,6 olarak gerçekleşti.
Milli gelir yıllıklandırılmış olarak yaklaşık 1,5 trilyon dolara yaklaştı.
Tarım sektörü, zirai don nedeniyle daralırken, imalat sanayi son 12 çeyreğin en yüksek performansını sergiledi. Yüksek teknolojili üretimde yıllık %40’lık büyüme kaydedildi.

Tüketim ve yatırım dengeli bir şekilde devam etti; ihracat küresel zorluklara rağmen artarken, net dış talebin büyümeye katkısı negatif gerçekleşti.

Cari açığın milli gelire oranı ikinci çeyrek itibarıyla %1,3 seviyesinde sürdürülebilir düzeyde kaldı.
Bakan Şimşek, önümüzdeki dönemde finansal koşulların iyileşmesi ve küresel ticaretteki belirsizliklerin azalmasıyla büyümenin kalıcı olarak potansiyel seviyesine ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti.

Mehmet Şimşek Büyüme rakamları
