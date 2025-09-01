Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? İşte 1 Eylül 2025 güncel döviz kurları

1 Eylül 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla dolar 41,14 TL, euro ise 48,21 TL seviyelerinden işlem görüyor. Vatandaşların en çok merak ettiği “Dolar ne kadar oldu?” ve “Euro kaç TL?” soruları yeni haftanın ilk işlem gününde yanıt buldu.

Güncel Döviz Kurları (1 Eylül 2025):

Dolar/TL: Alış 41,1369 TL – Satış 41,1422 TL

Euro/TL: Alış 48,1864 TL – Satış 48,2191 TL

Kur cephesindeki dalgalı görünümün, önümüzdeki günlerde açıklanacak enflasyon verileri ve TCMB’nin para politikasına yönelik olası adımlarıyla şekillenmeye devam etmesi bekleniyor.