Bakan Şimşek'ten vergi kaçakçılığına dijital takip: Cezalar yolda!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), dijital ödeme sistemleri üzerinden gelir elde eden mükelleflerin vergi durumunu mercek altına aldı. 2020-2024 yılları arasında sanal POS kullanarak gelir elde eden mükelleflerin analiz edildiği çalışmada, vergi kaydı bulunmayan kişilerin büyük meblağlar kazandığı ortaya çıktı.

GİB'in yürüttüğü analiz çalışmaları kapsamında, vergi mükellefiyeti olmayan bir kişinin, sadece 2024 yılı içerisinde sanal POS uygulamaları üzerinden 2.284 işlem yaparak tam 67 milyon TL gelir elde ettiği saptandı. Bu kişinin internet üzerinden bilgisayar sarf malzemeleri sattığı ve hakkında yasal sürecin başlatıldığı bildirildi.

KAYIT DIŞI İŞLEMLERDE REKOR RAKAMLAR

GİB'in analiz raporuna göre, yüksek hacimli işlemler gerçekleştiren ancak vergi kaydı bulunmayan birçok mükellef tespit edildi. Toplamda 4 bin 95 mükellefin vergi dışı bıraktığı 37 milyar TL'lik hasılatın ortaya çıkarıldığı açıklandı.

ÖNCELİK GÖNÜLLÜ UYUMDA

Gelir İdaresi Başkanlığı, öncelikli olarak “gönüllü uyum ve izaha davet” mekanizmasını devreye aldı. Bu süreçte mükellefler bilgilendirilerek, vergi beyanlarının düzeltilmesi sağlanacak. Bu çağrıya olumlu yanıt veren mükellefler, daha düşük oranlı cezai işleme tabi tutulacak. Ancak çağrılara yanıt vermeyen veya gelirini gizlemeye devam edenler için vergi incelemeleri ve cezai yaptırımlar kaçınılmaz olacak.

İlk etapta, e-ticaret gelirini gizlediği tespit edilen 561 mükellefe yönelik inceleme başlatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede teknolojik altyapının daha etkin kullanıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Sadece sahada değil, teknolojiyi de devreye alarak kayıt dışı ekonomiyle mücadele ediyoruz. Sanal POS ve dijital ödeme sistemleri üzerinden gelir elde eden herkes, vergisini ödemekle yükümlüdür. Önceliğimiz gönüllü uyum; ancak bu sürece dahil olmayanlar için cezai mekanizmalar kararlılıkla uygulanacaktır.”