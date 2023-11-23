Bakan Uraloğlu Açıkladı! Havalimanı Sayısı 61'e Çıkartılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde sunum yaptı. Bakan Uraloğlu sunumunda, "57 olan havalimanı sayımızı 61 e çıkararak hava ulaşımı alanında etkinliğimizi artıracağız." dedi.

Uraloğlu, İHA sayısının 70 bin 589'a İHA pilot lisansına sahip kişi sayısının da 1 milyon 466 bine yükseldiğini açıkladı. Bakan ayrıca, önümüzdeki dönemde genişbant internet hizmetinin her eve ulaştırılacağını kaydetti. 2028 hedeflerini açıklayan Bakan, mobil abone sayısının 102 milyona, genişbant abone sayınının da 112 milyona çıkartmayı öngördüklerini açıkladı.

Bakanlığın 3 yıllık orta vadeli planı doğrultusunda demiryolu yatırım payının yüzde 49 olacağını aktaran Bakan, hızlı trenle 80 milyon yolcunun Marmaray ile 1 milyarın üzerinde yolcunun taşındığını aktardı.

Bakan, "Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi ile seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz" dedi. Ayrıca demiryolu hat uzunluğunu 2028 yılına kadar 17 bin 11 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 600 kilometreye çıkartılmasının hedeflendiğini aktardı.