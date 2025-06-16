Bakan Uraloğlu duyurdu: Boğaz geçiş ücretlerine zam geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi çerçevesinde İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında kullanılan Altın Frank değerinin 1 Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 15 artırıldığını duyurdu. Yapılan güncellemeyle birlikte, Altın Frank değeri 5,83 ABD doları seviyesine yükseldi.

39 YIL SABİT KALAN TARİFE 4 YILDA 7,2 KAT ARTTI

Bakan Uraloğlu, revizyonun, 2022 yılında Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda başlatılan yıllık güncellemelerin dördüncü adımı olduğunu belirtti. 1983’ten 2022’ye kadar tam 39 yıl boyunca sabit kalan 0,8 dolarlık Altın Frank değeri, yapılan kademeli artışlarla bu yıl itibarıyla 7,2 kat artırılmış oldu.

Yeni tarifeyle birlikte Türk Boğazları’ndan elde edilen gelirlerin, boğaz geçiş güvenliği ve çevre koruma altyapılarının geliştirilmesine aktarılacağını vurgulayan Uraloğlu, “Bu artış Türk Boğazlarında verdiğimiz kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemesi açısından oldukça kıymetli. Tahsil ettiğimiz bu ücretlerle dünyanın en riskli dar su yollarından olan Türk Boğazlarımızda, deniz emniyeti ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra çevre emniyetini artırmak için gerekli altyapılarımızı ve gemi trafik izleme sistemlerimizi sürekli geliştirmeye devam etmekteyiz” dedi.

2024’TE 51 BİN GEMİDEN 227 MİLYON DOLAR GELİR

Bakan Uraloğlu, 2024 yılı boyunca İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından toplam 51 bin 58 uğraksız gemi geçişi gerçekleştiğini, bu geçişlerden 227,4 milyon dolar tahsil edildiğini bildirdi.

Uraloğlu, açıklamasında Türkiye’nin Montrö Sözleşmesi kapsamındaki tüm haklarını uluslararası hukuk çerçevesinde kullanmaya devam edeceğini belirterek, “Bu rakam, Türk Boğazlarının yönetilebilmesi için ne kadar yüksek bir maliyet gerektiğini de ortaya koyuyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin hak ve menfaatlerini uluslararası kurallara uygun olarak korumaya azimle devam edeceğiz.” dedi.