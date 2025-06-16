Millilerden Avrupa’da tarihi başarı: 17 yaş altı güreşçiler 11 madalya aldı

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp, bir hafta boyunca 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Türk güreşçileri, hem bireysel hem takım klasmanında gösterdikleri üstün performansla göz doldurdu.

Türkiye, organizasyonu toplamda 11 madalya ile tamamladı. Milli sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya kazanarak Avrupa arenasında önemli bir başarıya imza attı.

KADIN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI AVRUPA’DA ZİRVEDE

En dikkat çekici başarı, Kadın Güreş Milli Takımı’ndan geldi. 117 puanla şampiyon olan takım, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu unvanını korudu. Bu başarı, Türkiye’nin altyapıdaki kadın güreşçileriyle yakaladığı istikrarın en somut göstergesi oldu.

Kadınlar kategorisinde:

Eylem Engin 73 kiloda altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

Fatma Yılmaz (53 kilo) ve Özdenur Özmez (61 kilo), gümüş madalya ile kürsüye çıktı.

Kıymet Rümeysa Tezcan (65 kilo) ve Zeynep Sucu (69 kilo) bronz madalya aldı.

Türk güreşçiler grekoromen stilde de madalya mücadelesinde adlarını duyurdu.

İsmail Bereket (80 kilo) ve

Ahmet Enes Uzun (92 kilo),

rakiplerini geride bırakarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Serbest stil kategorisinde mücadele eden milliler de madalya kürsüsüne çıkmayı başardı.

Sadık Efe Ateşoğulları (48 kilo),

İsmail Mertkollu (65 kilo),

Zekeriya Doğan (110 kilo) ve

Ömer Gül (71 kilo) bronz madalya kazanarak Türkiye’ye önemli puanlar kazandırdı.