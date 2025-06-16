DEAŞ'a darbe üstüne darbe: 18 ilde eş zamanlı operasyon, 39 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 18 ilde düzenlenen geniş çaplı jandarma operasyonlarında 39 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin örgüte finans sağladıkları ve sosyal medyada propaganda yaptıkları tespit edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
DEAŞ'a darbe üstüne darbe: 18 ilde eş zamanlı operasyon, 39 gözaltı
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Türkiye genelinde terörle mücadele kapsamında bir darbe daha indirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütüne yönelik 18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 39 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar, il jandarma komutanlıklarının sahadaki etkin müdahaleleriyle gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLANTILARI ORTAYA KONULDU

Bakan Yerlikaya’nın aktardığına göre şüphelilerin; DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finansman sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edildi.

Yapılan operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilerek incelemeye alındı.

Operasyonlar Adana, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyonların ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: “Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz.”

Yerlikaya, operasyonu koordine eden valiliklere, süreci yöneten cumhuriyet başsavcılıklarına, sahada aktif rol alan il jandarma komutanlıklarına ve görev yapan jandarma personeline teşekkür etti.

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