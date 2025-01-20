Bakanlık açıkladı: Ödemeler hesaba yattı

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi olarak ocak ayında toplam 1 milyar 189 milyon lira hesaplara yatırıldı.

Mert Sagit Mert Sagit
Bakanlık açıkladı: Ödemeler hesaba yattı
Yayınlanma: Güncellenme:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içinde desteklediklerini anımsatan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını aktardı.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için çabaladıklarının altını çizen Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayına yönelik toplam 1 milyar 189 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.

SED farkları şubat ayında yatırılacak

SED ile ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmetiyle güçlenmesi için çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor.

Öte yandan ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artırılmış şekilde ortalama 7 bin 94 lira olarak yatırılacak. 

150 kiloluk anne, evlatlık çocuğun üzerine oturarak öldürdü150 kiloluk anne, evlatlık çocuğun üzerine oturarak öldürdüDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

ödeme Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Günün Manşetleri
4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Terör soruşturmasında 9 gözaltı
Hız sınırı, yerlilik şartı ve daha fazlası
Başkasının tapu bilgilerini paylaşan sanığa hapis cezası
255 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Merkez Bankası’ndan KKM hesapları için yeni adım!
Uyuşturucu imalatçısına suçüstü!
Arabulucu ülkelere çağrıda bulundu
İstanbul'da Çin Yeni Yılı kutlandı
Yeni Suriye ordusunun oluşum aşamaları paylaşıldı
Çok Okunanlar
Son dakika: Sivas'ta peş peşe deprem oldu Son dakika: Sivas'ta peş peşe deprem oldu
Sivas'ta bir deprem daha yaşandı! Ulaş ilçesinde... Sivas'ta bir deprem daha yaşandı! Ulaş ilçesinde...
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: O şehirler kırılmaya hazır, daha tehlikeli Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: O şehirler kırılmaya hazır, daha tehlikeli
ATM'den para çekenler dikkat: Günlük limit değişti ATM'den para çekenler dikkat: Günlük limit değişti
Her kadın çalışan için 22 bin 104 lira destek Her kadın çalışan için 22 bin 104 lira destek