Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaba yatmaya başladı

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere yapılan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin tarihine ilişkin açıklama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapıldı. İşte ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaba yatmaya başladı
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Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi haneler için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu ay toplamda 3,6 milyar lira ödeme yapacağız. Böylece, bugüne kadar program kapsamında hanelere toplamda 106,8 milyar lira destek sağlamış olduk," dedi.

Sosyal Yardımlarda Eşit ve Adil Hizmet Anlayışı

Bakan Göktaş, bakanlık olarak değişen yaşam koşullarını dikkate alarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Sosyal yardımları ayrım gözetmeden, toplumun her kesimine eşit ve adil bir şekilde ulaştırdıklarını vurgulayan Göktaş, arz odaklı ve erişilebilir bir hizmet ağı ile vatandaşlara destek sağladıklarını belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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