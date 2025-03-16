Bakanlık harekete geçti! Fal, ve astroloji alanında kayıt dışı kazançlar mercek altında

Son yıllarda Türkiye’de fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk gibi alanlarda faaliyet gösterenlerin sayısında büyük bir artış yaşandı. Bu kişilerin sosyal medya üzerinden verdiği hizmetlerle büyük gelirler elde ettiği ve aynı zamanda vergi yükümlülüklerini yerine getirmediği ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu alandaki kayıt dışı gelirleri incelemek üzere harekete geçti ve vergi mükellefiyetlerini yerine getirmeyen kişilere yönelik kapsamlı bir analiz başlattı.

Bakanlık, sektörün dijital ortamda yapılan çalışmalarını, sosyal medya hareketlerini ve finansal verileri titizlikle inceledi. Özellikle internet siteleri, çevrim içi ödeme sistemleri, WhatsApp, Telegram grupları gibi dijital izler üzerinden yapılan analizler sonucunda 1034 mükellef “riskli” olarak belirlendi. Tespit edilen yaklaşık 1.8 milyar lira tutarındaki kayıt dışı kazanç, vergi sistemini tehdit eder nitelikteydi.

SOSYAL MEDYA VE CANLI YAYINLAR DA MERCEK ALTINDA

Sosyal medya, astroloji ve spiritüalizm alanındaki hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaşmasında önemli bir araç haline geldi. YouTube, TikTok, Instagram ve Facebook üzerinden yapılan etkileşimli yayınlar, kişisel doğum haritaları, tarot raporları ve özel spiritüalist bilgi paylaşımları gibi hizmetler verildiği tespit edildi. Bu hizmetler karşılığında seans başına ücret alan ve büyük bir takipçi kitlesine ulaşan bu kişiler, yüksek gelirler elde ediyor. Ancak büyük bir çoğunluğunun vergi ödemediği belirlendi.

15 MİLYON LİRA VERGİSİZ GELİR!

Özellikle, bir astroloğun ve spiritüalistin 15 milyon lira kazanç elde ettiği ancak vergi mükellefi olmadığı ortaya çıktı. Elde edilen kazançlar hiçbir şekilde beyan edilmemiş ve bu kişiler vergi yükümlülüklerini yerine getirmemiştir.

Yapılan tespitler üzerine mükelleflerin izaha davet edilmesine başlandı. Beyanname vermeyen ya da önceki beyannamelerini düzeltmeyen mükellefler, vergi incelemesine sevk edilecek.

BAKAN ŞİMŞEK: "VERGİ ADALETİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, fal ve astroloji gibi hizmetlerin serbest meslek faaliyeti kapsamında vergilendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Şimşek, "Hedefimiz, vergide adaleti sağlamak, bunun için istisnasız tüm kazançlarda kayıt dışılıkla mücadelemiz sürecek. Çalışma, 2024 yılında elde edilen gelirlere yönelik de yapılacak. İzaha davete uyum göstererek yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler ağır cezalarla karşılaşmayacak. Beyan dönemi geçmeden mükellefler gerçek kazançlarını beyan etmeli." dedi.