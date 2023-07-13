Balın kilogram maliyeti belli oldu! Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği açıkladı

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, açıklamalarda bulundu.

Temel amaçlarının Türkiye'de bal üretimi yapan arıcılık işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğunu ifade eden Ziya Şahin, bal kalitesi ve kovan başına veriminin artırılıp dünya ortalaması seviyesine çıkarmak olduğunu söyledi.

Arının ve arıcının doğal koşullarda ürettiği balın piyasada hakim olması ve zor koşullarda üretim yapan arıcıların emeklerinin karşılığını alması için çalıştıklarını aktaran Şahin şunları söyledi:

- Ülkemiz arıcılığının yüzde 75-80'lik dilimi gezgincilik faaliyeti ile sürdürülmektedir. Gezgincilik yapan arıcımız gittiği her bölgede üretim yaparken aynı zamanda ücretsiz olarak tarım ve hayvancılık sektörü için polinasyon hizmeti de veriyor. Her gezginci arıcımız yılda 5-6 konaklama bölgesi değiştirerek, yılda ortalama 20 bin kilometre yol kat ediyor. Küresel iklim değişiklikleri nedeniyle üretici, ürüne ulaşmak için daha fazla gezgincilik yaparak daha fazla kilometre yapmak durumunda kalıyor.

Son yıllardaki akaryakıt, besleme, sarf malzeme, makine/ekipman ve işçilik benzeri giderlerdeki fiyat artışlarına dikkati çeken Ziya Şahin, söz konusu girdi maliyetlerinin, balın maliyetini de etkilediğini ifade etti.

BALIN KİLOGRAM MALİYETİ BELLİ OLDU!

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin (TAB) geleneksel olarak her yıl haziran-temmuz aylarında üreticilere 1 kilogram balın maliyetini yayınladığını belirten Ziya Şahin, balın kilogram maliyetini açıklayarak şunları ifade etti: