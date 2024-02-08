Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık bülten yayımladı. Bültene göre, bankacılık sektörü kredi hacmi 2 Şubat itibarıyla 103 milyar 624 milyon lira artış gösterdi. Kredi kartı borçları ise yüzde 3,4 artarak 1 trilyon 247 milyar TL oldu.

Haftalık bültende tüketici kredileri dikkat çekti. Kredi tutarı 6 milyar TL artarak 1 trilyon 533 milyar liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinde konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi başlıkları öne çıktı. Söz konusu kredilerin 436 milyar 798 milyon lirası konut, 94 milyar 33 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 2 milyar 352 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Öte yandan vatandaşın kredi kartı borcu arttı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 3,4 artarak 1 trilyon 247 milyar 389 milyon liraya yükseldi. Kart borçlarının 540 milyar 534 milyon lirasını taksitli, 706 milyar 856 milyon lirasını taksitsiz borçlardan oluşuyor.