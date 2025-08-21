Bankalarda unutulan 732 milyon TL TMSF'ye aktarıldı!

2024 sonunda işlem yapılmayan 2 milyon 226 bin 269 hesapta unutulan 732,1 milyon lira, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Zamanaşımı süresi dolan hesaplar artık sahiplerine ait değil.

1 Kasım 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik gereği, bankalarda 10 yıl boyunca işlem yapılmayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zamanaşımına uğrayarak TMSF’ye aktarılıyor. Bu kapsamda, 2024 yılı sonu itibarıyla en son 2014 yılında işlem görmüş hesapların devri tamamlandı.

732 MİLYON TL’LİK VARLIK ARTIK TMSF’NİN

2024’te zamanaşımına uğrayan ve 15 Haziran 2025’e kadar sahipleri veya mirasçıları tarafından talep edilmeyen hesaplar, TMSF’ye devredildi. Devir sonrası 732 milyon 80 bin 374,79 TL değerinde kıymet kamuya kazandırılmış oldu.

TMSF’ye devredilen hesaplarda unutulan varlıklar arasında dikkat çeken kalemler şunlar: 172.997.490,09 TL, 4.744.720,06 dolar, 6.567.934,13 avro, 339.265,87 İsviçre Frangı, 241.385,15 sterlin, 1.019.686,00 Japon Yeni, 107.671,49 Norveç Kronu, 258.658,55 İsveç Kronu, 355.866,41 Danimarka Kronu, 57.843,85 Avustralya Doları, 2.019,92 Suudi Arabistan Riyali, 19.767,84 Kanada Doları, 714.907,82 dolar değerinde altın.

Bu varlıklarla birlikte toplamda 732 milyon TL’yi aşan kıymet TMSF’ye aktarıldı.

HER YIL BİNLERCE HESAP ZAMANAŞIMINA UĞRUYOR

TMSF kayıtlarına göre:

2015 yılında 330 bin hesapta 64 milyon TL,
2020 yılında 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon TL,
2024 yılında 1 milyon 672 bin 473 hesapta 506 milyon 662 bin TL,
2025’te ise rekor sayıda: 2 milyon 226 bin 269 hesap ve 732 milyon TL TMSF’ye devredildi.

HESAPLAR NASIL TESPİT EDİLİYOR?

Her yıl şubat ayı itibarıyla, zamanaşımına uğramak üzere olan hesapların listesi, ilgili bankaların ve TMSF’nin internet sitelerinde 4 ay boyunca ilan ediliyor. Bu süre içinde talep edilmeyen hesaplar haziran ayında kesin olarak TMSF’ye devrediliyor.

