Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Rusya’dan Türkiye’ye getirildi: Demirözler örgütü elebaşı da dahil

Bakan Yerlikaya, “Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.D., M.S. ve S.G. isimli şahıslar, ortak çalışmalarımızla yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük,” ifadelerini kullandı.

U.D., 53 ayrı suçtan sabıkalı ve Demirözler Organize Suç Örgütü elebaşı olarak aranmaktaydı. Suçlar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti ve genel güvenliği tehlikeye sokma gibi ağır suçlar yer alıyor.

M.S., kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu ve E.Y. liderliğindeki organize suç örgütü ile bağlantılıydı.

S.G., çocuğu kasten öldürme suçundan uluslararası seviyede aranan şahıstı.

Suçluların yakalanması ve Türkiye’ye iade edilmesi sürecinde Adalet Bakanlığı, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Özel Harekat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Havacılık ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile Trabzon ve Samsun İl Emniyet Müdürlükleri görev aldı.

Bakan Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisi gerekli operasyonları yapar,” ifadeleriyle operasyonun başarıyla tamamlandığını vurguladı.