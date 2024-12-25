Bankaya para yatıranlar dikkat: Belge istenecek

MASAK, 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde uygulama başlatılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
Bankaya para yatıranlar dikkat: Belge istenecek
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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Kayıt dışı ekonomiyle, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik çalışmaların titizlik ve hassasiyetle sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

- Ekonomik faaliyetlerde nakit kullanımının azalması bu açıdan arzulanan bir durum iken, Başkanlığımızca 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılması söz konusu değildir.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

masak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
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