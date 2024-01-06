Batı Akdeniz'in İhracatı 2,6 Milyar Doları Aştı! İlk Sırada Çin Var

2023’de Batı Akdeniz’de ihracat 2,6 milyar doları aştı, bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesinden dünyanın dört bir yanına ihracat yapılıyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, basın toplantısıyla 2023 ihracat verilerini açıkladı. 2023 yılında ihracatta ilk sırayı Çin aldı.

Enflasyon, faiz, kurdaki dalgalı seyir, sınır kapılarında yaşanan sıkıntılar ve artan maliyetler… Bu sorunlarla boğuşarak 2023’ü geride bıraktılar. Ancak yeni yılda da sorunlar sürüyor. 2024’te ihracatı artırmayı hedefliyorlar. Bunun için de talepleri var.