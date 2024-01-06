Batı Akdeniz'in İhracatı 2,6 Milyar Doları Aştı! İlk Sırada Çin Var

2023 yılında Antalya, Burdur ve Isparta’yı kapsayan Batı Akdeniz Bölgesinin ihracatı, 2,6 milyar doları aştı. Yaş sebze meyve ihracatı başı çekti. İlk sırada Çin yer aldı.

Son Güncelleme:

2023’de Batı Akdeniz’de ihracat 2,6 milyar doları aştı, bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesinden dünyanın dört bir yanına ihracat yapılıyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, basın toplantısıyla 2023 ihracat verilerini açıkladı. 2023 yılında ihracatta ilk sırayı Çin aldı.

Enflasyon, faiz, kurdaki dalgalı seyir, sınır kapılarında yaşanan sıkıntılar ve artan maliyetler… Bu sorunlarla boğuşarak 2023’ü geride bıraktılar. Ancak yeni yılda da sorunlar sürüyor. 2024’te ihracatı artırmayı hedefliyorlar. Bunun için de talepleri var.

İhracat Ürünü Mandalina Dalında Kaldı!İhracat Ürünü Mandalina Dalında Kaldı!Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ihracat # Batı Akdeniz
Çok Okunanlar
Öncü Gençlik Blinken'ı Böyle Karşıladı!
Öncü Gençlik Blinken'ı Böyle Karşıladı!
İzmir'de Deprem mi Oldu?
İzmir'de Deprem mi Oldu?
Malatya'da Deprem Oldu!
Malatya'da Deprem Oldu!
MOSSAD Ajanı Camide Vaaz Vermiş
MOSSAD Ajanı Camide Vaaz Vermiş
İstanbul'da Terör Operasyonu! 4 Kişi Yakalandı
İstanbul'da Terör Operasyonu! 4 Kişi Yakalandı
Öne Çıkanlar TÜRKİYE NEDEN HEDEFTE, KİM NE YAPMAK İSTİYOR?│Ulusal Fikir Meydanı #canlı TÜRKİYE NEDEN HEDEFTE, KİM NE YAPMAK İSTİYOR?│Ulusal Fikir Meydanı #canlı Dünya'nın En Korkunç ve Sinsi Hastalığı! Dünya'nın En Korkunç ve Sinsi Hastalığı!