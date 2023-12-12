İhracat Ürünü Mandalina Dalında Kaldı!

İzmir’in Seferihisar ilçesinde mandalınalar ağaçta kaldı. Rekolte yüksek, ancak pazar sorunu var.

Mandalina tezgahta 20, raflarda 30 lira ve üzerinde satılıyor. Tarlada ise ortalama fiyat 7 lira.

Seferihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Sayarer, “Mandalina üretiminde de girdi maliyetleri üreticinin belini büküyor” dedi.

Üreticinin diğer sorun ise TARSİM. Seferihisar Mandalina Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Cumhur Eriş, “çiftçi için Verim Sigortası” önerisi yaptı.

Üreticilerle bir araya gelen Vatan Partisi Seferihisar İlçe yönetimi sorunu yerinde tespit etti. İlçe Başkanı Abdullah Özoğlu “planlı tarım çiftçinin sorununu çözer" dedi.