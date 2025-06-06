Bayramda marketler açık mı? Zincir marketlerin mesai saatleri belli oldu

2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başladı. Vatandaşlar bayram boyunca marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Büyük zincir marketlerin bayram süresince uygulayacağı mesai saatleri belli oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bayramda marketler açık mı? Zincir marketlerin mesai saatleri belli oldu
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 İşte BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve diğer marketlerin bayramda çalışma düzeni:

BİM
6 ve 7 Haziran (1. ve 2. gün): Kapalı
8 Haziran’dan itibaren: 09.00 – 21.00 saatleri arasında açık
A101
6 Haziran: Kapalı
7 Haziran’dan itibaren: Normal saatlerde (09.00 – 21.00) açık
ŞOK
6 Haziran: Şubeye göre değişmekle birlikte genellikle kapalı
7–9 Haziran: 09.00 – 21.00 saatleri arasında açık
Migros
6 Haziran: Öğleden sonra (yaklaşık 13.00’ten itibaren) açılıyor
7–9 Haziran: 09.00 – 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor
CarrefourSA
6 Haziran: Öğleden sonra açılması bekleniyor
7–9 Haziran: 10.00 – 22.00 saatleri arasında açık
Tarım Kredi Market
6 Haziran: Kapalı olabilir
7–9 Haziran: 09.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet verecek

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