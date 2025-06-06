Bayramda marketler açık mı? Zincir marketlerin mesai saatleri belli oldu
2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başladı. Vatandaşlar bayram boyunca marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Büyük zincir marketlerin bayram süresince uygulayacağı mesai saatleri belli oldu.
Yayınlanma:
İşte BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve diğer marketlerin bayramda çalışma düzeni:
BİM
6 ve 7 Haziran (1. ve 2. gün): Kapalı
8 Haziran’dan itibaren: 09.00 – 21.00 saatleri arasında açık
A101
6 Haziran: Kapalı
7 Haziran’dan itibaren: Normal saatlerde (09.00 – 21.00) açık
ŞOK
6 Haziran: Şubeye göre değişmekle birlikte genellikle kapalı
7–9 Haziran: 09.00 – 21.00 saatleri arasında açık
Migros
6 Haziran: Öğleden sonra (yaklaşık 13.00’ten itibaren) açılıyor
7–9 Haziran: 09.00 – 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor
CarrefourSA
6 Haziran: Öğleden sonra açılması bekleniyor
7–9 Haziran: 10.00 – 22.00 saatleri arasında açık
Tarım Kredi Market
6 Haziran: Kapalı olabilir
7–9 Haziran: 09.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet verecek