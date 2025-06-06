Bayramda marketler açık mı? Zincir marketlerin mesai saatleri belli oldu

İşte BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve diğer marketlerin bayramda çalışma düzeni:

BİM

6 ve 7 Haziran (1. ve 2. gün): Kapalı

8 Haziran’dan itibaren: 09.00 – 21.00 saatleri arasında açık

A101

6 Haziran: Kapalı

7 Haziran’dan itibaren: Normal saatlerde (09.00 – 21.00) açık

ŞOK

6 Haziran: Şubeye göre değişmekle birlikte genellikle kapalı

7–9 Haziran: 09.00 – 21.00 saatleri arasında açık

Migros

6 Haziran: Öğleden sonra (yaklaşık 13.00’ten itibaren) açılıyor

7–9 Haziran: 09.00 – 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor

CarrefourSA

6 Haziran: Öğleden sonra açılması bekleniyor

7–9 Haziran: 10.00 – 22.00 saatleri arasında açık

Tarım Kredi Market

6 Haziran: Kapalı olabilir

7–9 Haziran: 09.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet verecek