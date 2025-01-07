Bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları donduruldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Terör örgütleriyle bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından donduruldu. "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları donduruldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
Yayınlanma:

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının kararıyla terör örgütleriyle bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları donduruldu.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütleri PKK/KCK bağlantılı 7 gerçek kişi ile 5 tüzel kişinin, DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 22 gerçek kişinin ve FETÖ/PDY bağlantılı 1 gerçek kişi ile 9 tüzel kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

17 ilde PKK/KCK operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı17 ilde PKK/KCK operasyonlarında 64 şüpheli yakalandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Resmi Gazete Hazine ve Maliye BakanlığI
Günün Manşetleri
Bakan Memişoğlu'ndan son dakika atama açıklaması
17 ilde PKK/KCK operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Çorum’da DEAŞ’a darbe
7-11 Ocak için meteoroloji uyardı
Son dakika! Kanada başbakanı Justin Trudeau istifa etti
"Yeni açılıma geçit yok, hepimiz Fethi Sekin'iz"
"DEM Parti ile samimi ve olumlu bir görüşme gerçekleşti"
Saldırıyı soruşturan savcı ölü bulundu
Polonez grevi işçilerin zaferiyle sona erdi
Çok Okunanlar
Vatandaş merakta! Sigaraya zam gelecek mi? Vatandaş merakta! Sigaraya zam gelecek mi?
Roketsan mühendisi evinde ölü bulundu Roketsan mühendisi evinde ölü bulundu
O ülkede 6,8 büyüklüğünde deprem: En az 32 ölü O ülkede 6,8 büyüklüğünde deprem: En az 32 ölü
Beykoz Belediyesi’nde rüşvet skandalı mı? Özel Kalem Müdürüne soruşturma Beykoz Belediyesi’nde rüşvet skandalı mı? Özel Kalem Müdürüne soruşturma
Para gönderenler dikkat: EFT ücretlerine büyük zam geldi Para gönderenler dikkat: EFT ücretlerine büyük zam geldi