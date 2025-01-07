17 ilde PKK/KCK operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen "Gürz-36" operasyonlarında 65 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
17 ilde PKK/KCK operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik son bir haftadır devam eden "Gürz-36" operasyonları hakkında bilgi verdi.

Operasyonların, aralarında İstanbul, Adana, İzmir'in bulunduğu 17 ilde, cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, bu kapsamda 65 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, örgütün gençlik yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri ve terör örgütü üyeleriyle irtibatlı olarak örgüte finans sağladıklarının tespit edildiğini vurgulayarak, "Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı “Terörsüz Türkiye” hedefimiz için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Operasyonlar sonucu: çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile dijital materyaller ele geçirildi." ifadesini kullandı.

Paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülere de yer veren Bakan Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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