Konya Emniyet Müdürlüğüne yeni isim: Maksut Yüksek atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Konya Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek atandı. Atama kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Konya Emniyet Müdürlüğüne yeni isim: Maksut Yüksek atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Konya Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek atandı. Atama kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Maksut Yüksek, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

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