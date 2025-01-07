Roketsan mühendisi evinde ölü bulundu
Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel, evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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Edinilen bilgilere göre, Yücel'den haber alamayan arkadaşları durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi. Polis eşliğinde çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Yücel'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç mühendisin hayatını kaybettiği belirlendi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Yusuf Serdar Yücel’in cenazesi, memleketi Isparta’ya getirildi ve Merkez ilçesine bağlı Sav’da ikindi namazının ardından defnedildi.
İNTİHAR TESPİTİ
Yücel’in ölümüne ilişkin yapılan incelemede, sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı