Roketsan mühendisi evinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Yücel'den haber alamayan arkadaşları durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi. Polis eşliğinde çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Yücel'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç mühendisin hayatını kaybettiği belirlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yusuf Serdar Yücel’in cenazesi, memleketi Isparta’ya getirildi ve Merkez ilçesine bağlı Sav’da ikindi namazının ardından defnedildi.

İNTİHAR TESPİTİ

Yücel’in ölümüne ilişkin yapılan incelemede, sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.