Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte tahmin

Yılda iki kez zamlanan bedelli askerlik ücreti için Temmuz ayındaki artış, memur zammının belirlenmesiyle netleşecek. Memur maaşlarına endeksli olan bedelli askerlik ücretinin, yapılacak zam sonrasında 215 bin lirayı aşması bekleniyor.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte tahmin
Editör: Mert Sagit
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5 yıl önce yasalaşan kanunla yürürlüğe koyulan bedelli askerlik yılda iki kez zamlanıyor. Memur maaşlarına endeksli olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz zammı sonrasında 200 bin lirayı geçecek. MSB, geçtiğimiz günlerde askerliğe 1 Temmuz'da zam geleceğini belirtmişti.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ARTACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerliğe 1 Temmuz'da zam geleceğini açıkladı.

Bedelli askerlik ücretleriyle ilgili hatırlatmada bulunan bakanlık şu ifadeleri kullandı;

- Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.

 Güncel bedelli askerlik ücreti 182.609 TL.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti geçtiğimiz Ocak ayında 182 bin 609 liraya çıkarıldı. Ocak-Haziran dönemi için belirlenen fiyat 2024 yılının Temmuz ayında bir kez daha zamlanacak.

Bedelli askerlik ücretinin Temmuz zammı ile birlikte 215 bin lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.

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