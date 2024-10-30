Belediyeler kadrolu memur alımı yapıyor! İşte merak edilen liste

Memur olmak isteyen vatandaşları ilgilendiren haber geldi. Belediyelere 553 kadrolu memur alımı yapılacak. maaşların en az 40 bin TL seviyesinde olacağı memur alımı hangi kadroları içeriyor ve memur alımı yapan belediyeler hangileri? İşte merak edilen listenin ayrıntıları...

KADROLU MEMUR ALIMI

Belediyelerin kadrolu memur alımı listesi şöyledir;

Manavgat Belediyesi: 10 zabıta memuru alımı yapılacak.

Alanya Belediyesi: 10 zabıta memuru alımı yapılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: 45 itfaiye eri alımı yapılacak.

Pınarhisar Belediyesi: 1 muhasebeci alımı yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: 96 itfaiye eri alımı yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi: 300 itfaiye eri alımı yapılacak.

Siverek Belediyesi: 25 kişilik kadroda zabıta memuru, VHKİ (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni) ve düz memur alımı yapılacak.

Gebze Belediyesi: 60 zabıta memuru alımı yapılacak.

Hacıabdullah Belediyesi: Düz memur ve zabıta alımı yapılacak.

Mucur Belediyesi: 1 itfaiye eri ve 1 VHKİ alımı yapılacak.

Gelibolu Belediyesi: 2 tekniker alımı yapılacak.

Memur alımları için başvurular, her belediyenin ilan detayında belirtilen şartlara uygun olarak yapılacak. İlan edilen pozisyonlara başvurmak isteyen adayların KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanına sahip olmaları gerekiyor.