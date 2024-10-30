Belediyeler kadrolu memur alımı yapıyor! İşte merak edilen liste

Belediyeler kadrolu memur alımı yapıyor. Peki hangi belediye hangi kadrodan alım yapıyor? İş arayanların merak ettiği liste burada bulunuyor. İşte ayrıntılar...

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Belediyeler kadrolu memur alımı yapıyor! İşte merak edilen liste
Belediyeler kadrolu memur alımı yapıyor! İşte merak edilen liste
Yayınlanma:

Memur olmak isteyen vatandaşları ilgilendiren haber geldi. Belediyelere 553 kadrolu memur alımı yapılacak. maaşların en az 40 bin TL seviyesinde olacağı memur alımı hangi kadroları içeriyor ve memur alımı yapan belediyeler hangileri? İşte merak edilen listenin ayrıntıları...

KADROLU MEMUR ALIMI

KADROLU MEMUR ALIMI

Belediyelerin kadrolu memur alımı listesi şöyledir;

Manavgat Belediyesi: 10 zabıta memuru alımı yapılacak.
Alanya Belediyesi: 10 zabıta memuru alımı yapılacak.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: 45 itfaiye eri alımı yapılacak.
Pınarhisar Belediyesi: 1 muhasebeci alımı yapılacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: 96 itfaiye eri alımı yapılacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi: 300 itfaiye eri alımı yapılacak.
Siverek Belediyesi: 25 kişilik kadroda zabıta memuru, VHKİ (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni) ve düz memur alımı yapılacak.
Gebze Belediyesi: 60 zabıta memuru alımı yapılacak.
Hacıabdullah Belediyesi: Düz memur ve zabıta alımı yapılacak.
Mucur Belediyesi: 1 itfaiye eri ve 1 VHKİ alımı yapılacak.
Gelibolu Belediyesi: 2 tekniker alımı yapılacak.

Memur alımları için başvurular, her belediyenin ilan detayında belirtilen şartlara uygun olarak yapılacak. İlan edilen pozisyonlara başvurmak isteyen adayların KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanına sahip olmaları gerekiyor. 

50 KPSS puanı ile memur alımı50 KPSS puanı ile memur alımıEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

memur
Günün Manşetleri
DEM Parti Eş Genel Başkanı Cumhuriyet'i eleştirdi!
İran, İsrail'in saldırısındaki ABD detayını açıkladı
Bakan Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüştü
TUSAŞ saldırısının yeni ayrıntıları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık mesajı
Erdoğan, açılım süreciyle ilgili Bahçeli'nin öncülüğüne dikkati çekti
Türkiye öncülüğünde İsrail'e karşı yeni adım
Bakan Mehmet Şimşek sıcak para arayışında
8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu
Çok Okunanlar
Perinçek'ten Bahçeli- Erdoğan değerlendirmesi Perinçek'ten Bahçeli- Erdoğan değerlendirmesi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener kararı
8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ons altında rekor! İlk kez o barajın üzerinde Ons altında rekor! İlk kez o barajın üzerinde