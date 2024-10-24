Benzin ve motorine dev zam geliyor

Akaryakıt fiyatları yerinde durmuyor. İndirimin ardından fiyatlar bir kez daha değişiyor. Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takip ederken benzin ve motorin fiyatları için bir zam haberi geldi. Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre 25 Ekim 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatına 1 lira zam gelecek.

ZAM SONRASI BENZİN VE MOTORİN FİYATI KAÇ LİRA OLACAK?

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 43,86 TL'ye, Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 42,91 TL'ye yükselecek.

24 EKİM 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 42.86 TL

Motorin litre fiyatı: 41.91 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 42.74 TL

Motorin litre fiyatı: 41.84 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 43.26 TL

Motorin fiyatı: 42.44 TL

LPG fiyatı: 25.14 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 43.71 TL

Motorin fiyatı: 42.94 TL

LPG fiyatı: 25.04 TL

ADANA

Benzin fiyatı: 43.95 TL

Motorin fiyatı: 43.13 TL

LPG fiyatı: 25.14 TL

OSMANİYE

Benzin fiyatı: 43.95 TL

Motorin fiyatı: 43.13 TL

LPG fiyatı: 24.89 TL

EDİRNE

Benzin fiyatı: 43.45 TL

Motorin fiyatı: 42.73 TL

LPG fiyatı: 25.19 TL