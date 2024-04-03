Benzin ve motorine dev zam yolda

Brent petrol fiyatları ABD'de de ekonomik aktivitenin güçlü seyrettiğine işaret eden veriler ve artan jeopolitik gerginliklerin etkisi ile rekor seviyeye çıktı. Brent petrol fiyatı 88 doları aştı. 3 Nisan 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatlarında güncel rakamlar...

En son motorin fiyatına indirim gelmişti. Benzin fiyatına ne zaman indirim gelecek diye beklenirken petrol fiyatları adeta uçuşa geçti. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre hem benzine hem de motorin fiyatına zam bekleniyor.

3 NİSAN 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 43.48 TL

Motorin litre fiyatı: 42.07 TL

LPG litre fiyatı: 22.47 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 43.39 TL

Motorin litre fiyatı: 42.00 TL

LPG litre fiyatı: 21.93 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 44.26 TL

Motorin fiyatı: 42.90 TL

LPG fiyatı: 22.37 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 44.49 TL

Motorin fiyatı: 43.12 TL

LPG fiyatı: 22.01 TL