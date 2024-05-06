Benzin ve motorine indirim geliyor
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine indirim bekleniyor. Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim yapılacak.
Akaryakın sektörü kaynakları bu gece yarısı benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim yapılacağını ifade etti.
İndirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42 lira 18 kuruşa, Ankara'da 43 lira 7 kuruşa, İzmir'de 43 lira 31 kuruşa gerileyecek.
Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 40 lira 19 kuruşa, Ankara'da 41 lira 12 kuruşa, İzmir'de 41 lira 37 kuruşa düşecek.
3 Mayıs'ta benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam gelirken otogaz fiyatlarında ise 1 lira 64 kuruş indirime gidilmişti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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