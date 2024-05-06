Benzin ve motorine indirim geliyor

Akaryakın sektörü kaynakları bu gece yarısı benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim yapılacağını ifade etti.

İndirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42 lira 18 kuruşa, Ankara'da 43 lira 7 kuruşa, İzmir'de 43 lira 31 kuruşa gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 40 lira 19 kuruşa, Ankara'da 41 lira 12 kuruşa, İzmir'de 41 lira 37 kuruşa düşecek.

3 Mayıs'ta benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam gelirken otogaz fiyatlarında ise 1 lira 64 kuruş indirime gidilmişti.