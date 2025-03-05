Benzin ve motorine indirim! güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak, benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruşluk indirim yapıldı.
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Peki, 5 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,24 TL
Motorin: 46,54 TL
LPG: 26,99 TL
Ankara
Benzin: 45,94 TL
Motorin: 47,36 TL
LPG: 27,49 TL
Global piyasalardaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, önümüzdeki günlerde yeni zam veya indirim olup olmayacağı merak ediliyor.