Benzin ve motorine indirim! güncel akaryakıt fiyatları

Peki, 5 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,24 TL

Motorin: 46,54 TL

LPG: 26,99 TL

Ankara

Benzin: 45,94 TL

Motorin: 47,36 TL

LPG: 27,49 TL

Global piyasalardaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, önümüzdeki günlerde yeni zam veya indirim olup olmayacağı merak ediliyor.