Benzin ve motorine indirim! güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak, benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruşluk indirim yapıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Benzin ve motorine indirim! güncel akaryakıt fiyatları
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Peki, 5 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,24 TL
Motorin: 46,54 TL
LPG: 26,99 TL
Ankara
Benzin: 45,94 TL
Motorin: 47,36 TL
LPG: 27,49 TL
Global piyasalardaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, önümüzdeki günlerde yeni zam veya indirim olup olmayacağı merak ediliyor.

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