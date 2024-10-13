Benzine bu gece bir zam daha geliyor
Akaryakıt fiyatları bugün zamlandı. Petrol ofislerinde tabelalar bir kez daha değişti. Motorinin ardından benzine de zam geldi. İşte 11 Ekim 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik önce motorine şimdi de benzine zam olarak yansıdı. Dün motorin zammı ile karşılaşan araç sahipleri bugün ise benzin zammını gördü. İşte 11 Ekim 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zamlı rakamlar...
BENZİNE BİR ZAM DAHA
Motorine gelen 80 kuruşluk zammın ardından bugün de benzin fiyatlarına 78 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlar pompaya yansıdı. Ancak bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 95 kuruş daha zam geleceği açıklandı
11 EKİM 2024 AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 43.69 TL
Motorin litre fiyatı: 43.51 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin fiyatı: 43.57 TL
Motorin litre fiyatı: 43.44 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 43.27 TL
Motorin fiyatı: 44.00 TL
LPG fiyatı: 25.14 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 44.54 TL
Motorin fiyatı: 44.52 TL
LPG fiyatı: 25.04 TL
ADANA
Benzin fiyatı: 44.79 TL
Motorin fiyatı: 44.71 TL
LPG fiyatı: 25.14 TL
OSMANİYE
Benzin fiyatı: 44.79 TL
Motorin fiyatı: 44.71 TL
LPG fiyatı: 24.89 TL
EDİRNE
Benzin fiyatı: 44.31 TL
Motorin fiyatı: 44.34 TL
LPG fiyatı: 25.19 TL