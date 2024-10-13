Benzine bu gece bir zam daha geliyor

Akaryakıt fiyatları bugün zamlandı. Petrol ofislerinde tabelalar bir kez daha değişti. Motorinin ardından benzine de zam geldi. İşte 11 Ekim 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Mert Sagit Mert Sagit
Benzine bu gece bir zam daha geliyor
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Petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik önce motorine şimdi de benzine zam olarak yansıdı. Dün motorin zammı ile karşılaşan araç sahipleri bugün ise benzin zammını gördü. İşte 11 Ekim 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zamlı rakamlar...

BENZİNE BİR ZAM DAHA

Motorine gelen 80 kuruşluk zammın ardından bugün de benzin fiyatlarına 78 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlar pompaya yansıdı. Ancak bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 95 kuruş daha zam geleceği açıklandı

 11 EKİM 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 43.69 TL
Motorin litre fiyatı: 43.51 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 43.57 TL
Motorin litre fiyatı: 43.44 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 43.27 TL
Motorin fiyatı: 44.00 TL
LPG fiyatı: 25.14 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 44.54 TL
Motorin fiyatı: 44.52 TL
LPG fiyatı: 25.04 TL

ADANA

Benzin fiyatı: 44.79 TL
Motorin fiyatı: 44.71 TL
LPG fiyatı: 25.14 TL

OSMANİYE

Benzin fiyatı: 44.79 TL
Motorin fiyatı: 44.71 TL
LPG fiyatı: 24.89 TL

EDİRNE

Benzin fiyatı: 44.31 TL
Motorin fiyatı: 44.34 TL
LPG fiyatı: 25.19 TL

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